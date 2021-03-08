在現今注重性別平權的時代，很多女性紛紛加入警察行列，與男警同樣24小時輪值服勤，盡心盡力維護社會治安，尤其是已婚女性員警，時常為工作與家庭兩頭奔波忙碌，非常辛苦。苗栗縣警察局特別於國際婦女節當日上午舉辦慶祝活動，以感謝每位女性同仁在工作崗位上的付出。

苗栗警局長親手剪枝拔刺送玫瑰花及客製花瓶親贈女警，還煮雞湯慰勞，讓警局女性員工超暖心。(戴志揚翻攝)

苗栗警局長周煥興親手捏製花瓶親贈女警，還煮雞湯慰勞，讓警局女性員工超暖心。(戴志揚翻攝)

為讓參與活動的女性同仁感受到滿滿的驚喜，本次活動策劃期間採低調進行，僅邀請女性同仁到警局大禮堂就坐，大家都不清楚此次活動的內容。

苗栗警局長親手剪枝拔刺送玫瑰花給女警，還煮雞湯慰勞，讓警局女性員工超暖心。(戴志揚翻攝)

苗栗警局長親手捏製花瓶贈送女警，還煮雞湯慰勞，讓警局女性員工超暖心。(戴志揚翻攝)

活動開始局長周煥興一一致贈參加人員知名品牌眼霜、以及與局長夫人一同剪枝、拔刺、包裝的玫瑰花，更送上由公館在地陶藝工作室老師傅製作刻有姓名的客製化花瓶；最後大家一起享用局長親手烹調的客家養生老菜餔雞湯，讓同仁補補元氣，且湯盅亦特別協請知名餐飲店提供。

活動中播放局長至花店為玫瑰花剪枝、拔刺、及包裝、製做客製陶藝花瓶、親至市場採買雞肉及烹煮雞湯過程，該局女性員警收到禮物、享用雞湯後都直呼「真的好暖心！」「最難忘的三八婦女節！」，深深感受到局長對於婦女節的重視及用心，感謝警察局籌辦了這麼特別且令人難忘的婦女節慶祝活動。

局長周煥興表示「苗栗縣警察局的團隊精神『我們都是一家人』，希望藉由國際婦女節慶祝活動把溫暖傳遞給每位女性同仁」，希望女性同仁在工作之餘能多注意身體健康，保持愉悅的心情，擁有健康美麗人生，繼續守護苗栗、守護治安。

(中時新聞網)