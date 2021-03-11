由 Electronic Soul發行的超輕度美少女冒險手遊《召喚×戰姬》將於今(11)日在雙平臺正式上線，獨特的家園系統、幸運大富翁、大亂鬥等趣味玩法帶來勇者間的激烈碰撞！與你的伙伴一起，讓這場奇幻冒險更加火花四濺吧！誠邀勇者們進入遊戲同美少女們享受超輕度的冒險之旅！

戰姬輪舞眼花繚亂？！打造輕量戰鬥體驗！

遊戲主打超輕量級的戰鬥體驗，勇者大人們無須花費大量時間和精力就可以獲得戰姬們爲你取得的戰鬥回報！拒絕熬夜打魔王，不論勇者大人們是忙碌還是空閑，戰姬們會不停地為勇者大人戰鬥~超過百位戰姬輪番驚艷上陣,帶給玩家最輕鬆的冒險體驗！

百位超萌少女，讓你輕鬆戰鬥

歡慶雙平台上線，豪禮獎不停

為慶祝《召喚x戰姬》雙平台上市上線，除了事前登錄活動的獎勵之外，營運團隊還準備了豐富多彩的開服獎勵，如每日簽到、等級禮包，獎勵中更包含高級SS卡、大量免費鑽石及金幣、數量豐厚的掃蕩卷等豐富好禮任你拿！！

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(科技)