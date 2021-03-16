興櫃手遊營運商真好玩(8491)持續搶攻遊戲市場，再推《九州幻想M》全新改版，並公布同步公開最新遊戲代言人，將由知名女演員周曉涵擔任。真好玩表示，《九州幻想M》台韓兩地創造佳績，推出至今亦吸引超過50萬名玩家，大幅推升真好玩營收成長，而今再推遊戲改版，新增遊戲內容並增加代言人，期望推升營運成長。

真好玩2月自結營收達2.07億元，年增超過兩倍，創下近2年來新高紀錄，主要是因為，旗下《九州幻想M》近期在韓國上線後，擠入營收排行榜前20名，挹注營運表現。

展望今年營運計畫，真好玩董事長周玄昆表示，全球因疫情影響，宅娛樂效益發酵，全球遊戲人口大幅成長，進而帶動整體遊戲市場成長。真好玩今年將推出多元遊戲產品，並持續複製成功的營運經驗至全世界各地。

上(2)月24日真好玩已推出《ABYSS WALKER》(《天啟紀元》全球版)，第二季將再推出美式動畫冒險卡牌新作《超英雄特攻》全球版，期以兩款代理遊戲多地區發行，力求穩定獲利。

此外，真好玩近年積極轉型為研運一體的遊戲公司，自研產品最快將在第二季推出。周玄昆表示，這次推出的自研產品為一款經典暢銷IP的3D手遊，第二季將率先推出市場菁英測試，第三季在台港澳地區推出，第四季將推向日本、韓國及全球地區發行，透過多地區發行，擴大營運規模。

(工商 )