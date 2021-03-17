由魔方數位代理的超大型沙盤SLG+RTS手遊《征服紀元》將於3月19日開放Android版本不刪檔先行服，並於明（18）日啟動預先下載，各式各樣的全新英雄與玩法，讓玩家搶先暢玩體驗。慶祝先行服上線，官方也特別舉辦九大專屬福利活動，送出最強六星英雄「獅心王」、海量資源及寶石等多項豪禮，歡迎玩家前來爭奪霸主寶座，建立自己的帝國盛世！

掌握最新資訊 成為帝國強權

3月19日正式啟動Android版本先行服作為精英玩家常駐伺服器，不僅擁有海量福利，還有24小時專業客服隨時為玩家解開疑難雜症，最重要的是可以搶先體驗豐富的遊戲內容，獲得第一手資訊，在角逐霸主寶座之中，永遠佔據絕對優勢，運籌帷幄、遊刃有餘。同時，《征服紀元》也會用心傾聽玩家的心聲與建議，並優化調整遊戲，提供更好的遊戲體驗。

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開服海量福利 助你征服帝國

為慶祝先行服上線，官方推出多項福利活動，玩家每日登錄就能領取最強六星英雄「獅心王」、招募英雄道具及寶箱等豐厚獎勵，「獅心王」為輸出與防禦於一體的強力英雄，保證輕鬆帶領玩家通過新手期，得益於各屬性的高成長值，後期培養起來是一位不可或缺的好夥伴！而玩家聯盟佔領城池也可帶走大量寶石及招募英雄道具，無需課金即可獲得強力戰友。此外，市政中心達指定等級還能領取萬能英雄碎片及海量生產資源，英雄碎片可適用於所有英雄進階所需的消耗道具！

每日登錄送好禮

升級市政中心 盡享好禮

《征服紀元》是一款次世代3D大型即時策略手遊，採用Unity 3D引擎打造，且運用高精度建模，實現晝夜交替，為玩家帶來炮火交加、硝煙彌漫的戰場體驗。其中更巧妙融合SLG、RTS等兩種玩法精髓，以及跌宕起伏的沉浸式劇情與超大型沙盤戰場，玩家即可隨時開戰，征服所有不服！

《征服紀元》期待與您踏上征程，還有更多最新活動以好康福利等相關資訊，歡迎隨時關注官方社群網站，與您相遇是最美好的期待！

(科技)