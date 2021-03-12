真好玩(8491)代理的手遊《九州幻想M》韓國版1月20日正式在韓國上市，獲玩家喜愛，一上市即擠入營收排行榜前20名。從先前已經上市的手遊《EXA》(《天啟紀元》韓國版)、《劍是江湖》(《那一劍江湖》韓國版)，三度叩關韓國，都獲得亮麗成績。

真好玩2月營收2.07億元，年增207.61％，創下2019年5月來新高，主要來自於《九州幻想M》韓國版於1月20日正式在韓國上市，大獲玩家喜愛，一上市即擠入營收排行榜前20名，1月營收不但突破億元大關，2月完整貢獻下，更一舉拉升整體營收至2億元以上。真好玩表示，將持續複製海外成功營運經驗，全力火攻全球遊戲市場，在3月《ABYSS WALKER》(《天啟紀元》全球版)完整貢獻，可望再創佳績。

真好玩2019年首戰韓國市場，以《劍是江湖》(《那一劍江湖》韓國版)，搶下韓國遊戲市場前10名的營收佳績，為台灣第一家成功進軍韓國市場的遊戲營運商。2020年真好玩複製成功營運經驗，再戰韓國，以特殊題材的《EXA》(《天啟紀元》韓國版)擠入韓國遊戲排行榜前30名。今年1月20日更推出《劍是江湖2》(《九州幻想M》韓國版)》，一上市即進入韓國前20名營收排行，進而帶動真好玩1月營收突破億元大關。在2月完整貢獻下，營收遠超越《劍是江湖》(《那一劍江湖》韓國版)，創下真好玩在韓國的營收紀錄。

董事長周玄昆表示，真好玩除將致力推出多元遊戲產品外，更將持續複製成功的營運經驗至全世界各地，上月24日已推出《ABYSS WALKER》(《天啟紀元》全球版)，預計今年度也將推出美式動畫冒險卡牌新作《超英雄特攻》全球版，搶佔全球遊戲市場。

此外，除代理遊戲外，更計畫將自研產品推向全球市場，預計今年下半年將會推出一款經典IP的自製3D手遊，希望再擠入暢銷手遊。

(時報資訊)