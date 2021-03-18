台南市文化局規畫於兒童節連假在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661臺灣船園區等5大景點，舉辦「我愛古蹟•親子共畫」活動。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市文化局規畫於兒童節連假在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661臺灣船園區等5大景點，舉辦「我愛古蹟•親子共畫」活動。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南是擁有豐富文化資產，台南市文化局期望運用趣味方式，拉近文化資產與民眾距離，兒童節連假4月3日當天在古蹟景點舉辦親子共畫，鼓勵家長帶學童實地走訪古蹟，由親子發揮靈感共同創作，展現各古蹟景點歷史文化特色，活動即日起開放報名，歡迎喜愛古蹟及繪畫的民眾踴躍報名參加。

台南古蹟每逢連假都是熱門觀光景點，文化局表示，去年雙十國慶舉辦雙十「古蹟親子共畫」，報名熱烈，頗受好評，成功營造古蹟兼具藝文、悠閒與歡樂的氛圍，因此今年兒童節連假再次舉辦。

此次文化局規畫於兒童節連假在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城及1661臺灣船園區等5大景點，舉辦「我愛古蹟•親子共畫」活動，除增進親子互動，也鼓勵親子透過一筆一畫共同勾勒對古蹟建築的線條、樣貌與想像，進一步激發對文化資產的興趣，提升民眾對古蹟建築的關懷及保護文化資產的意識。

另為感謝民眾對台南古蹟文化景點的喜愛與支持，本次活動除免收報名費，以「就讀幼兒園至國民小學六年級間兒童為報名對象，完成報名者於活動當日免費入園，並由家長（人數不限）共同參與，其中家長1人也可享免費入園優惠。

「我愛古蹟•親子共畫」活動採事先線上報名，現場創作，當日完成繪畫作品者，將頒發榮譽獎狀及完畫獎品，名額有限，額滿為止，先搶先贏唷！其他相關活動資訊請上文化局網站查詢或持續關注「藝遊臺南」臉書粉絲專頁。

(中時 )