藝人李千那從選秀節目《超級星光大道》出道，近年在戲劇及唱片領域都有亮眼成績，更曾奪下金鐘、金馬等獎項，演藝之路備受看好，常在社群平台和粉絲分享日常生活的她，曬出出遊照片透露不僅首次搭乘台南公車，還品嚐許多在地美食，讓她至今仍意猶未盡。

李千那曬出一張搭乘公車的照片，只見她戴著毛帽及口罩，雖然僅露出一雙眼睛，仍無法隱藏住她興奮的神情，接著透露雖然常到台南跑活動，但礙於工作幾乎都來去匆匆，從沒好好享受當地美食及感受在地文化，這次趁著工作之餘的閒暇時光，不僅第一次搭乘台南公車和騎T-Bike，更到許多知名店家品嚐美食，這才發現台南不僅有這麼多好吃的東西，還有許多特別、美麗的地方，讓她直呼：「好喜歡」。

此外，她除了透露造訪許多知名美食店家，像是富盛號碗粿、金得春捲、修安扁擔豆花等，也到許多知名景點像是美術館及孔廟等地朝聖，所到之處幾乎都拍下美照留下身影，照片曝光後引起大批網友熱議，紛紛敲碗直呼：「好想要巧遇」。

此外網友也紛紛留言：「歡迎來台南玩，好想遇到千那」、「下次來台南，可以找在地人當嚮導，去吃隱藏版的美食」、「這些點直接收藏起來了，去台南可以跟隨千那腳步了」、「台南真的很多好吃及有特色的景點」、「我也好喜歡台南，隱藏的小店好多」。

(中時新聞網)