大陸2021年政府工作報告提出6％的GDP預期目標，十四五期間政府的經濟增速目標或定調在6％附近，強調提質增效，有助於長期經濟升級轉型，另一方面，今年兩會對稅收的減免力度進一步增強，可望帶動企業獲利的提升，陸股後市看俏。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，就盤勢分析，農曆春節過後，美債殖利率上行導致A股盤面大幅波動，預期後續美債殖利率進一步上行空間有限，市場情緒可望改善。

此外，今年新發行A股基金許多尚未建倉或仍處鎖定期，預計絕對收益者兌現收益後，前期尚未建倉的基金將進場布局，推動A股行情上攻，建議短線遇回檔逢低分批布局。

在類股表現方面，葉宇真表示，春節過後類股輪動風格劇烈變化，這是牛市行情過程中正常的輪漲，在這些低估板塊補漲後，前期強勢類股包括食品飲料、醫藥、科技、新能源汽車有望進一步上漲，再度成為領漲主線。

另一方面，看好十四五規劃的國內大循環政策方向，科技自主研發將得到政策扶植，且隨著經濟活動恢復，內需消費也持續受惠，建議優先布局盈利持續復甦的消費、醫藥、科技類股。

(工商 )