自行車族群受惠外銷市場買氣夯，無論整車大廠的巨大（9921）、美利達（9914），或是零組件廠的桂盟（5306）、利奇（1517），今年前2月營收均大幅成長，預期首季營收表現亮眼，且在手訂單都已看到年底、甚至看到明年第一季，後市前景持續看旺！

今日早盤，包括巨大、美利達、利奇、日馳（1526）等個股的股價紛紛上漲，其中，美利達股價一度漲到315.5元、漲幅逾3%。

此外，利奇去年稅後盈餘1.69億元、年增12.63倍，EPS0.76元，高於2019年的0.06元，每股配發現息0.35元。今日早盤爆量大漲、股價最高衝上16.30元，大漲逾7%，有機會挑戰上一波創下的16.55元高點，目前成交量逼近1.5萬張。

利奇去年第四季業績搶眼，不僅完勝去年前三季營運績效，也優於2019年度，第四季合併營收10.92億元、稅後盈餘1.33億元，占去年全年稅後盈餘比重逾78.65％，單季EPS0.6元。

此外，日馳去年稅後淨利1.78億元，EPS2.97元，每股配息1.8元。今日早盤股價最高來到45.30元、上漲逾1%。

(工商 )