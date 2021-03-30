1.中華(2204)：2月毛利率拉高，稅後淨利年增37.68％，EPS達0.35元，惟近日外資連日賣超，今早開低小跌約0.7%。

2.台積電(2330)：昨外資擴大買超8166張，惟昨夜ADR下跌1.86%，今股價開高在600元，隨後翻黑狹盤。

3.智伸科(4551)：營運展望佳，外資連5日買超，盤初股價開高衝上192元，攻克5日線。

4.正隆(1904)：昨獲外資、投信聯手轉買超計2273張，帶動盤初股價漲逾2%，領漲造紙股。

5.瓦城(2729)：連八年賺逾一股本，去年每股大賺15.95元，擬配息14.5元、殖息率6%，早盤高漲逾6%，觸及261元之波段高價。

6.長科*(6548)：H2業績向上，可望好到明年H1，今年挑戰賺逾3.5股本，股價強漲近6%，75元刷新短波高點。

7.凌通(4952)：不畏外資轉賣超，MCU題材護體，晨盤帶量續漲逾5.5%，再登波段高點。

8.台船(2208)：增資4.5億股全數認購完畢，早盤逆漲約2.5%，航運股中相對抗跌。

9.晟德(4123)：去年每股盈餘8.5元，擬派利2.5元，開盤跳漲4%，寫今年高。

10.中環(2323)：光碟喊漲，今年本業穩穩賺，早盤挾量大漲5%，挑戰10元票面。

11.晶碩(6491)：靈魂之窗概念股獲土洋法人叫好，早盤急拉彈升6%，改寫天價413.5元。

12.統振(6170)：買盤強力點火，早盤一度觸頂，站上9年高價。

13.誠美材(4960)：偏光板喊漲，訂單看到上半年，晨盤挾量大漲6%，來到相對高檔區。

14.聯一光(3441)：今年營收逆勢走揚，轉機題材生火，早盤彈漲半根停板，重返44元。

15.乙盛-KY(5243)：手握美系電動車大單，業績光亮可期，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤飆高4%，再衝天價84元。

16.樺漢(6414)：今年在手訂單創高，早盤漲逾2%，重返季線。

17.承啟(2425)：缺貨漲價題材延燒，外資昨擴大買超，早盤漲1.7%。

18.康和證(6016)：外資連4日買超，早盤放量漲逾3%。

19.美利達(9914)：去年EPS 13.36元、擬配息7元，外資喊上385元，早盤彈漲近7%。

20.潤弘(2597)：擬配息6.5元、配股3.7元，配發率達到136%，開盤跳空漲停，突破百元大關。

21.欣興(3037)：載板後市展望樂觀，整理格局告終，今早爬升回到90元，漲逾3.5%。

22.南電(8046)：載板產能供不應求吸引買盤布局，早盤走高至350元門前。

23.同致(3552)：本土法人轉站買方，今早勁揚3.5%，成功突破前波高點。

24.嘉泥(1103)：擬配息1.4元，現金殖利率逾7%，激勵股價大漲突破20元。

25.福懋油(1225)：經營權之爭股價升溫，觸及55元，拉抬半根漲停板。

26.宣德(5457)：去年每股盈餘4.19元，表現精彩，吸引外資連兩日買超，今早放量攻漲停。(編輯整理：李慧蘭)

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