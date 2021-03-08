台中市大雅警分局別開生面舉辦精緻茶會，讓女性同仁手作糕點及品茗歡度佳節。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

今天是3月8日婦女節，台中市大雅警分局別開生面舉辦精緻茶會，讓女性同仁手作糕點及品茗歡慶佳節。分局長賈立民表示，分局女警占近15.2％，工作表現亮眼，且給予人民「五星級服務」，祝福所有同仁都能平安、健康、幸福。

大雅警分局平時注重營造溫馨、友善職場環境，於3月8日象徵兩性平權的節日裡，悉心準備手做甜點與司茶，歡慶婦女節活動。

分局長賈立民偕同警友辦事處主任張光男及台中市菁英工商婦女協會理事長楊素眞等人在現場製作甜點，並手沖咖啡給同仁享用；接著安排司茶老師現場示範茶道，同時致贈女性同仁鮮花，並聆聽薩克斯風演奏及花藝創作，享受不一樣的文化饗宴。

賈立民表示，大雅分局新成立未滿一年，女警占全分局比例近15.2％，且工作表現亮眼，不論是值勤、為民服務或進行犯罪預防宣導，皆全力以赴，以細心、耐心、關心、用心及貼心給予人民「五星級服務」。

賈立民指出，本次活動除感謝女性同仁辛勞外，也藉此機會再度宣達性別平等及營造友善職場環境觀念與理念，祝福所有女性都能平安、健康、幸福。

台中市大雅警分局別開生面舉辦精緻茶會，讓女性同仁手作糕點及品茗歡度佳節。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅警分局別開生面舉辦精緻茶會，讓女性同仁手作糕點及品茗歡度佳節。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅警分局別開生面舉辦精緻茶會，讓女性同仁手作糕點及品茗歡度佳節。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅警分局別開生面舉辦精緻茶會，讓女性同仁手作糕點及品茗歡度佳節。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅警分局別開生面舉辦精緻茶會，讓女性同仁手作糕點及品茗歡度佳節。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

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