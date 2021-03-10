王俐人10日舉辦「不二煮藝」健康輕食店開幕會，該店是她第二家店，個人投資6位數，所有股東合資近500萬。她表示自己第一家私廚「LisA 美儷人生Whisper」已悄悄開了1年多，那時慘遇疫情攪局，全部投資250萬，不僅砸下200萬老本，還向銀行貸款50萬做為周轉金，但遇到疫情只能咬牙苦撐，幸好在回頭客口耳相傳之下，還是慢慢步上常軌，也因為這段經歷，她認識了志同道合的朋友，一起開了第二家店。

王俐人喜歡做菜，但以往只有身邊朋友知道，她是在朋友的鼓勵下，才開了第一家私廚，還找朋友一起投資，約投了300萬。她對料理相當講究，注重食材品質與客製化，希望可以呈現質樸而暖心的美味菜色，許多第一次上門的客人都以為她只是站吧檯負責門面的老闆娘，等好吃的料理端上桌之後，大家才發現她就是掌廚的人，往往充滿驚訝，但也因為她的細心與好手藝，回頭客非常多，正因這些客人的支持，讓她可以撐過疫情，繼續經營下去。

王俐人推薦美味料理。（王俐人提供）

問及新的一年，餐廳與演藝事業比重調整，王俐人坦言自己還是非常喜歡演戲，「我是演員出身，只是到最後大家都覺得我是綜藝咖，這一年比較特別，中間有一大段時間，我都沒參與戲劇演出，但是在經營私廚的過程中，我開始接到微電影演出，一直沒放棄這一塊，但我需要維持生活，加上也喜歡料理，所以花了很多時間在私廚，希望之後可以回到演員行列，讓大家看到我的演技」。

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