為歡祝38婦女節，林口警分局今特別準備「玫瑰紅棗茶」，由分局長陳保安到分局各單位贈送給所有女性同仁，慰勉她們在工作崗上的付出與辛勞，並期許她們工作之餘更要照顧好自己，場面格外溫馨。

慶祝婦女節，林口分局長贈玫瑰紅棗茶包，慰勞女警健康美麗帶著走。(宋原彰翻攝)

林口分局長體恤警察勤務具有危險、辛勞、高壓力、時間不固定性、角色衝突等工作特性，長期下來對女警身心健康均有影響。而從中醫的觀點來看，玫瑰花茶可以平衡內分泌，改善內分泌失調，對肝及胃也有調理的作用，緩和情緒、紓解抑鬱，具有消除疲勞、補血氣、改善血液循環的功效；另外，紅棗亦有補中益氣、養血安神、美容養顏、解毒保肝等功效。

婦女節是表彰婦女對於家庭、社會貢獻所訂定的節日，隨著時代的演進，女性已經不再只是單純的家庭主婦，她們的斜槓生活同時扮演著辛勤工作的職業婦女、散發溫柔貼心的母親、分擔另一半辛勞的妻子或是時時關心父母身體的女兒等多重角色。分局長特別感謝擁有多層身分的女警們，她們的付出絕對不亞於男警，更感謝男警們身邊的偉大女性，這是男警們前進的動力！也勉勵所有女性警察同仁，都能在自己的工作領域中找到支點，享受工作並擁有健康人生及美滿家庭！

(中時新聞網)