卑南鄉長許文獻祝賀女員工「有錢花」、「盡量花」。（卑南郷公所提供）

今天是婦女節，台東市長張國洲贈送女性員工白花椰菜及白蘿蔔，引起女員工一片驚呼，就連洽公的女市民也收到這兩樣別致的賀禮；另外，卑南鄉長許文獻則是送上爆米花，祝褔女性同胞們「有錢花」、「用力花」。

張國洲表示，女性員工不僅要上班，下班後還要照顧家庭，職業婦女是非常辛苦的；而本地的蔬菜因天氣因素大豐收，造成菜價直直落，為幫助菜農們，特別購買200顆高麗菜及200條白蘿蔔，在婦女節時贈送給女性員工，鮮花以白花椰菜代替，白蘿蔔象徵吉祥如意。

收到特別禮物的女員工表示，感謝市長的用心，今晚回家會好好烹飪一番，與家人共享特別的佳節禮物，最後大家與市長合影還不忘高喊「38婦女節 送花送到心田裡」，並將白花椰菜往上拋，表達對市長貼心禮物的謝意。

而每年婦女節，卑南鄉公所都會準備神祕好禮，今年鄉長許文獻準備的是爆米花禮盒，希望收到的同仁「有錢花、盡量花」，除了女性外，今年也首次為男同仁準備，希望男員工帶回去安撫太座，才能全心投入工作，無後顧之憂。

許文獻表示，往年婦女節送花椰菜、初鹿鮮乳等另類的慶祝方式獲得很大迴響，並確實鼓舞了同仁士氣，今年受疫情影響社交活動難免受限，看到疫情逐漸趨緩正是出遊與復甦經濟的好時機，因此今年的婦女節送爆米花來祝褔大家有錢花、用力花。

(中時 )