今天是3月8日國際婦女節，新北市中和警分局長李建廣為感謝女性同仁平時的辛勞，特別準備了玫瑰花束，一一送給分局每位女性同仁，藉以體恤婦女同仁平日工作、家庭兩頭燒的辛勞。

分局長李建廣一一致贈每位辛苦之女性同仁，他鼓勵女性同仁勇於挑戰，突破性別刻板印象，在專業崗位上發光發熱，成為與眾不同的自己。同時特別在婦女節這天送上玫瑰花束，祝福她們永遠健康、美麗。

(中時 )