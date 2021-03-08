歡慶婦女節 中和警分局長送玫瑰花束表達敬意 21:342021/03/08 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今天是3月8日國際婦女節，新北市中和警分局長李建廣為感謝女性同仁平時的辛勞，特別準備了玫瑰花束，一一送給分局每位女性同仁。（中和警分局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是3月8日國際婦女節，新北市中和警分局長李建廣為感謝女性同仁平時的辛勞，特別準備了玫瑰花束，一一送給分局每位女性同仁，藉以體恤婦女同仁平日工作、家庭兩頭燒的辛勞。 分局長李建廣一一致贈每位辛苦之女性同仁，他鼓勵女性同仁勇於挑戰，突破性別刻板印象，在專業崗位上發光發熱，成為與眾不同的自己。同時特別在婦女節這天送上玫瑰花束，祝福她們永遠健康、美麗。 歡慶婦女節 永和警分局長送特級面膜表達敬意 歡慶婦女節 苗栗看守所贈福袋勉勵重新開始 (中時 ) #同仁 #玫瑰花 #女性 #婦女節 #辛勞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大雅警辦茶會歡度婦女節 教手作糕點及品茗 17:202021/03/08 寶島 婦女節感謝女同仁 樹林分局贈女警保養禮盒 17:492021/03/08 寶島 慶祝婦女節 台東市長、卑南鄉長分別獻上祝福 18:112021/03/08 寶島 國際婦女節 蘇揆：台灣性平表現亞洲之冠 09:492021/03/08 政治 歡慶婦女節 大甲分局長邀女警遊樂園 17:022021/03/08 寶島 Apple Watch推國際婦女節限定徽章 鍛鍊20分鐘即可贏得 12:332021/03/08 科技 慶祝婦女節 林口分局贈玫瑰紅棗茶包慰勞女警健康美麗帶著走 10:432021/03/08 社會 HAPPY GO婦女節攜手friDay購物和momo購物網迎粉紅經濟 19:512021/03/08 生活 歡慶38婦女節 新北警局長「讚」出來宣揚性別平等 10:532021/03/08 寶島 中市西屯區公所慶祝婦女節 團隊可愛變裝籲重視女權 16:332021/03/08 寶島 櫃買中心重視性別平權價值 敲鑼響應國際倡議 15:292021/03/08 財經 寶島熱門新聞 嘉義灌溉大排一片「紅通通」 居民憂遭汙染 - 寶島 田中廢棄三合院絕美重生 50志工合力打造變身愜意藝文空間 - 寶島 新北揭12星座幸福密碼 牡羊座越南新住民展女力 - 寶島 金門縣府推「「嗶」經濟 行動支付市集受理報名 - 寶島 婦女節感謝女同仁 樹林分局贈女警保養禮盒 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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