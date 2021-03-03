內診檢查這樣正常嗎？一名男網友分享妻子去婦產科內診的經歷，太太跟他描述做檢查時，感覺醫師的手捅進她的子宮頸「來回抽插」，讓原PO超火大，忍不住上網詢問這樣是正常的嗎？引發網友熱烈討論，網友說內診檢查的幅度應該不至於很大，用到抽插兩個字有點怪，會不會是誤以為陰道超音波棒是醫師的手？

一名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文分享，老婆因生理期相關問題去婦產科做檢查，女醫師替其安排內診檢查，結果老婆做完檢查的敘述，卻讓他聽了非常火大，還一度誤會對方是男醫師，也忍不住發文請教網友們的意見。

婦產科內診檢查好害羞，女驚曝「手捅進抽插」，網全看傻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

從對話截圖中可見，原PO的妻子表示，剛剛醫師幫我做內診感覺好奇怪，跟以前做過的內診不太一樣，「她是用手捅進我的子宮頸裡面、來回抽插，問我這樣會痛嗎？我真的很害羞。」男網友見狀覺得詭異，忍不住詢問旁邊有護士嗎？後來才知道是女醫師幫忙檢查，且過程中都有護士在一旁。

誇張的內診描述引起熱議，許多網友覺得原PO妻子的說法怪怪的，「有的醫師會用手觸診沒錯，但應該不太可能是猥褻的那種抽插」、「抽插這兩個字就不專業了，老婆用詞太過於戲劇化」、「整隻手？是在耍布袋戲？」、「手指捅子宮頸！醫生484魯夫XD」、「基本上婦科醫生一天要看很多個，相信我，他們沒那種閒情逸致去玩」、「抽插會不會太誇張了」、「以為子宮頸是手指進得去的地方嗎？」

一名女網友則留言表示，內診的確會有將手指放進去，伴隨按壓下腹的動作，這屬於檢查的一部分，通常很快就會結束、幅度也不會很大，因此用抽插來形容還真的蠻奇怪的，而且子宮頸在沒有生產時應是放不進的，一般作檢查時的管徑都很細、也會感到不舒服，如果手指可插進子宮頸，老婆還安好嗎？

另也有許多網友猜測，老婆是不是太緊張，然後誤會陰道超音波的棒子是醫師的手指頭？也有人推測會不會是這位醫師比較粗魯一些，所以老婆的反應才會比較大，不少人則認同的說，內診檢查還是給男醫師比較溫柔，給女醫師檢查都覺得比較粗暴。

據永和耕莘醫院的衛教資訊顯示，病人做內診檢查時，醫師首先會觀察外陰，再用擴張器（俗稱鴨嘴）緩緩放入陰道，以便觀察患者子宮頸、陰道的狀況，有些時候會用食指深入陰道頂起子宮，以另一手在患者腹部觸診，確認是否發炎或有腫瘤；臨近預產期的患者則會檢查骨盆大小與子宮頸擴張的狀況。

(中時新聞網)