台中市發生前中醫診所不當醫療事件引起關注，台中市政府重視民眾用藥安全，設立「中醫藥安全五層防護網」，強化稽查及抽驗，查獲禁藥一律移送，促使中醫藥界自律。市長盧秀燕9日表示，未來市府將持續督導中醫藥使用，守護市民健康。

盧秀燕指出，日前的中醫藥案，衛生局、法制局等單位攜手合作協助消費者捍衛權益，受害的民眾不僅需要面對訴訟問題，更需要「解毒」，都是一筆費用，法制局除協助民眾進行團體訴訟，主動協調衛生局輔導醫療院所在受害民眾醫療許可下優先使用健保解毒劑，緩解民眾的經濟壓力。

衛生局長曾梓展昨日市政會議報告「首創中醫藥5層防護網，市民健康有保障」，去年發生盛唐及九褔、康然中醫診所不當醫療事件，為此，市府設立中醫藥五層防護網，執行嚴懲不法，杜絕使用、加大中醫藥監管力道、健全通報與檢驗醫療網絡、廣設中醫藥小學堂及中醫中藥自律聯盟行動五大行動，把關民眾用藥安全。

曾梓展強調，一旦查獲禁藥將一律移送法辦，嚴懲不法，並同時精進中醫藥管理、加強中藥抽驗，及督促轄內醫療院所落實不良反應通報，同步與中醫藥公會合作，運用多元管道宣導用藥安全，深入社區辦理相關活動，宣導認識認識中醫、中藥及培養正確就醫觀念。

衛生局也呼籲中藥商及中醫師應秉持專業道德良知，遵守藥事法及醫師法等規定，切勿心存僥倖，如查獲違規情事，一定嚴懲不貸。

(中時 )