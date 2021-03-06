桃園1名男子去年4月吸食強力膠後，精神恍惚之下在超商遊走，在玻璃鏡面將1名女子誤認成女友，竟從背後抱住對方並揉胸約10秒，事後女子控告強制猥褻；法院雖認定他侵害女子身體自主權，造成對方心理很大陰影，但認為他僅隔著衣服摸胸，沒有伸入衣內、觸摸更私密部位，僅判刑7個月。

判決書指出，53歲的男子去年4月23日晚上7點多在超商內閒晃，見到店內1名女子竟突然上前從背後環抱住對方，並雙手搓揉起對方胸部，時間長達10秒；對方嚇得方聲尖叫，掙扎脫困後急忙躲在男姓店員後方，怒斥男子，男子當下落荒而逃，警方事後比對監視器將人逮到。

該男子在法庭上辯稱當天吸食強力膠，在超商玻璃的倒影處看見女子，精神恍惚之間以為對方是女友，才會當場一把抱住，事後才發現抱錯人；他說目前已經沒有吸食強力膠，當天情況記憶相當模糊；但女子清楚表示男子當下不像是吸毒者，意識清楚且行為明確，直說性騷擾行為已造成她心裡非常大的陰影。

法院認為，男子為滿足私慾，在公共場所對女子猥褻，不僅侵害女子身體自主權，更導致她痛感驚嚇、噁心及當眾受辱，但考量到他是以擁抱、隔著衣服撫摸被害人胸部，而非將手伸進衣服、褲子觸摸更私密部位，「所生危害相對較輕」，考量他犯後坦承等，依強制猥褻罪判他有期徒刑7月。

(中時新聞網)