德基水庫上游一片乾涸，看了令人怵目驚心。（圖/李承中提供）

台灣有強大的科技製造業，也有精緻的農業發展，但面臨久旱不雨的狀況，工業、農業用水馬上變成大問題，更遑論2300萬人的民生用水。面對這波少見的旱象，政府甚至央請寺廟舉辦祈雨法會，盼老天爺適時伸出援手，賜予我們珍貴的雨水。對於缺水何時能解旱，從氣象預報也許可找到答案。氣象粉專「台灣颱風論壇」悲觀的說，西部降雨不僅少得可憐，有些地方連一滴雨都沒有，最壞得撐到5月梅雨季。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，觀察歐洲數值模式未來10日累積降雨預估，台灣是會下雨，但卻依然集中在東半部及東北角一帶，求水若渴的西部降雨少之又少，甚至有些地方可能連一滴雨都沒有。

中部久旱不雨，不僅德基水庫上游乾涸，園裡農作物也枯萎影響生長。（圖/李承中提供）

若從最新中長期預報資料，情況也不妙。台灣颱風論壇指出，預計到3月底之前，偏乾的訊號依然明顯，如果4月春雨情況依然稀少，最壞的情況就是要撐到5月中的梅雨季了。

中南部缺水等嘸雨，東半部及東北角不缺水卻雨水不斷，網友哀嚎留言，「我們有的只剩下霧、霾」、「找天氣之子來祈雨好了」、「我想問的是，如果真的都沒下雨，德基水庫還可以撐幾天？」、「台南看來只能期望西南季風或西南氣流了」、「搞不好今年空污的粉塵量比雨水還多」、「台灣四周環海 快點做海水過濾場供水用」。

(中時新聞網)