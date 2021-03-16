韓國兩大男神孔劉、朴寶劍首度同台主演《永生戰》（前譯《徐福》），原定去年年底上映，因疫情影響延檔，日前終於確定於4月15日與韓國同步上映，片商再宣布驚喜消息，台灣將於4月12日（一）推出「搶先全球寵粉神秘場」，史無前例的消息一出立刻引起網友高度討論。

《永生戰》斥資超過4億台幣打造，片中有許多精彩的槍林彈雨以及超逼真的爆破畫面，當然也少不了令人緊張刺激的飛車與追逐場面，2021開春第一動作鉅片，網友期待指數爆表，「寵粉神秘場」的消息一出，立刻讓從去年等到現在的孔太太、朴太太們狂敲碗預售資訊，蓄勢待發等著搶下首場電影票，興奮喊：「終於可以進電影院看了！」

該片描述面臨生死關頭的前特務孔劉，為了活下去，接下國家最高層級的機密任務，將握有未知能力、足以毀滅世界的「永生人」朴寶劍轉移到安全之地，過程中除了遭到指派任務長官的全力獵殺，還要躲避來自各方勢力的猛烈追擊...，在逃亡的旅途中，除了驚心動魄、飛車追逐的動作場面讓人熱血沸騰外，一個命不長久的特務，與看不到生命盡頭的永生人將會擦出怎樣火花、產生什麼樣的羈絆令影迷倍感期待。

(中時 )