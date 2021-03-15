蘭嶼核廢料搬遷連年延宕，從扁政府到如今的蔡政府都做出相關承諾，無黨籍立委高金素梅表示，歷任領導人都只從蘭嶼核廢料問題得到應有的政治利益，執政後都不願意面對，因此向達悟族人高呼，不要再相信政治人物口中的轉型正義。

立法院教育及文化委員會邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星列席報告業務概況，並備質詢。

蘭嶼核廢料涉及土地與原民正義已久，高金素梅質詢中問道，蘭嶼核廢何時遷走？原能會主委謝曉星表示，106年台電提出低放核廢遷場計畫書，106年3月1日起8年內，也就是114年完工啟用集中貯存設施。

謝曉星說，考量低放最終處置場址定案需要公投，因此改採用「放射性廢棄物中期暫時貯存設施」，目標3年要找到，目前正在努力。

高金素梅指出，既然還沒找到，114年也只是推估，蔡總統和謝主委到時候應該都不在任內了。蘭嶼核廢料問題一直是政治人物的利益提款機，取得政權後都不願意面對。從陳水扁到蔡英文都承諾會將核廢料遷走，然而至今仍然在那，「蘭嶼的達悟族人們，不要再相信政治人物口中的轉型正義了。」

高金素梅說，政府都在用口號來解決問題，完全無視能源與產業界面臨的問題，不要核電，面對護國神山台積電以及科學園區等用電怪獸，台灣以後缺電缺水都是很大的問題，核四要重啟，結果一個能源政策的理性辯論都沒有，5成的天然氣是很大的國安問題。

她說，原能會應該針對台灣未來的能源政策提出良心建言，否則科學家們長期累積的科學知識根本毫無用處，只會被政客抹煞，是台灣人民的悲哀。

(中時 )