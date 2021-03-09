大陸女星「神仙姐姐」劉亦菲近日出席保養品代言活動，接受採訪時驚吐自己有張用了18年的椅子，因為太好坐了捨不得丟，勤儉的個性被網友讚爆，甚至登上微博熱搜。

劉亦菲7日出席知名保養品代言記者會，活動中她也接受陸媒《新浪娛樂》的訪問，被問到一件羽絨衣穿了10年，為什麼那麼喜歡老物品？劉亦菲淡淡的笑說：「有的，我還有18年的椅子呢，捨不得扔」她認為東西能用很久都是有原因的，比方說自己的頸椎不好，因拍戲要頂著很重的古裝頭，這張椅子恰好能讓頸椎靠著釋放壓力，加上很輕、質感佳，只要拍戲劉亦菲都會帶上它。

劉亦菲表示自己的椅子坐了18年，捨不得丟。（圖／微博@娛樂日爆社）

很快地，網友神速找到劉亦菲的拍戲椅子，比對過去的照片，果真用了非常久，收入高卻懂得珍惜物品的性格再度圈粉無數，網友紛紛大讚：「由內而外都是女神」、「勤儉持家的老婆」、「我好贊同這個理念」等。

劉亦菲的椅子坐了18年，只要拍戲都會帶上它。（圖／微博）

除此之外，劉亦菲的10年羽絨衣也被網友找出，只要冬天她就會穿這件外套，外觀沒有特別亮眼，也沒有特殊紀念價值，但念舊又節儉的個性，讓她持續穿下去，沒有因為收入豐厚而動搖信念。

劉亦菲除了內心美，外型也重回顏值巔峰，她身穿薰衣草紫的蛋糕裙禮服，襯托宛如白雪公主般的透亮膚質，整個人瘦了一大圈，擁有巴掌臉、尖下巴、天鵝頸及纖細四肢的仙女體態，一改昔日被拍到臃腫的模樣。

劉亦菲瘦回仙女模樣，美到不可思議。（圖／微博@劉亦菲）

(中時新聞網)