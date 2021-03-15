15日一項最新英國經濟調查，英企2021年的業務發展，可望比其它外國同業來得成長較大。同時，可望寫下近6年來新高紀錄。

數據資料業者IHS Markit，每年都會為顧問公司埃森哲(Accenture)進行3次全球民意測驗。受訪者遍及1.2萬家製造業與服務業者，其中68％英企預見業務量將增加，只有11％是悲觀地認為會減少。

英企這次指標值為正57％，是從2015年6月以來最高點，並高於2020年10月的正34％。同時，也超過了美企，日企與歐企的調查數值。

埃森哲顧問表示，經歷過去艱難的一年後，振奮人心的是商業信心開始反彈。

2020年，英國經濟衰退10％，這是300年以來最大衰退幅度，原因就是新冠肺炎造成很多行業的業績大減。同時，英國政府日前也表示，景氣最起碼還要等到2022年中時，才有可能回歸至疫前正常化。

英國是全歐洲內，新冠疫歿者數量最多的一個國家。不過，英國正卯足全力增加其疫苗接種率。英國政府也希望在6月底前，完全取消疫情社交禁令。

這份2月11日開始，為期兩星期的調查中，發現到受疫情打擊最嚴重的飯店業與餐飲業，也是這次最樂觀的族群。同時，常為製造業發聲的Make UK機構也表示，將2021年經濟成長率，從2.7％上調至3.9％。

2020年，英國的工業生產下降8.6％，這是自1949年開始有這項記錄以來所創的最大跌幅。

Make UK表示，英製造業在2020年受到衝擊後，現在也回神過來，正快馬加鞭地消化，來自英國內需與全球主要經濟體訂單需求。

不過，Make UK也提出警訊，元月份英國出口歐盟大減40％，英國脫歐後的貿易限制問題，所造成傷害要比政府迄今所承認的脫歐初期症候群，還要來得大很多。

Make UK表示，最新調查發現，出口歐盟需求將進一步下滑，這與英國內需與其它國家需求反彈，兩造間形成強烈對比。

(時報資訊)