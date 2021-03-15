大陸女星馬思純2016年和周冬雨以《七月與安生》一同拿下金馬影后，馬思純聲勢跟著水漲船高，不過她近期傳出罹患焦慮症，被拍到雙眼無神、身形臃腫現身精神病院，而馬思純休養近半年後，她近日登上節目《吐槽大會》，整體狀態恢復許多，不過馬思純的身材明顯臃腫許多，對此，馬思純也大方說「我胖了」。

馬思純2月底現身陸綜《吐槽大會》，很明顯她胖了一圈，身形還成為討論焦點，而馬思純昨（14日）則再度登上該節目，馬思純大方說自己胖了，她也提到，自己之前拍戲為了塑造角色，曾經7天瘦5公斤、20天瘦10公斤，馬思純表示，她當時就理解到，身為演員必須「斤斤計較」。

馬思純大方說自己胖了。（圖／取材自吐槽大會官方微博）

馬思純進一步強調：「胖瘦，為了塑造角色值得，為了塑造形象，沒必要」，馬思純認為，演員下班後就是普通人「所以我其實不想當一個女明星被身材左右，我只想當一個女演員，陪大家度過春秋冬夏」，不想過度追求身材。

馬思純不想過度追求身材。（圖／取材自吐槽大會官方微博）

馬思純大方談自己發福，高EQ回應獲得一片好評，而截至發稿前，微博還以「馬思純回應自己胖了」登上熱搜榜冠軍，可見話題超夯，而網友也紛紛大讚「明星本來就不應該以身材外貌來評判，應該以實力來說話才對」、「但是她也不是故意要胖的呀 看她姐姐好像在治療 心疼」、「要永遠健康快樂」。

(中時新聞網)