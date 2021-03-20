作為蜀漢的統治者，劉備常常禮賢下士，虛懷納諫，其中諸葛亮就是劉備三顧茅廬請來的軍師，不過諸葛亮即便上通天文、下知地理，也有失算的時候，劉備臨終前就曾告誡他，「馬謖言過其實，不可大用」，但諸葛亮沒聽進去，導致損兵折將，丟失了街亭這一個戰略要地，讓蜀漢大軍腹背受敵。

馬謖從小苦讀兵法，有自己的獨到見解，加上經常與諸葛亮徹夜切磋軍機要事，深受諸葛亮重用，終於在一次北伐中，諸葛亮排除眾議，成功推薦馬謖擔任先鋒。不過因為馬謖草率輕敵，違背諸葛亮的作戰命令，最後導致街亭失守，諸葛亮為了平息眾怒，不得已淚斬馬謖，並對其家眷加以善待，可見對馬謖的重視。

劉備臨終前曾叮囑過諸葛亮，直言「馬謖言過其實，不可大用」，甚至撂下重話，認為馬謖不除，蜀國將滅。照理說，劉備重視人才，為何對馬謖如此反感？原因在於，馬謖的哥哥馬良當時已經受到重用，若是馬謖同樣大權在握，如此一來國家的兵權幾乎掌握在馬家手裡，實屬不妥。

再者，馬謖過於年輕自負，不少謀略更像是紙上談兵，空有理論卻缺少實戰經驗。果然這點被劉備料中，北伐一役，因為馬謖的輕率，丟失了街亭這一個戰略要地，讓蜀漢大軍腹背受敵，諸葛亮才發現了馬謖的「不堪重用」，縱使不捨，但為了整肅軍紀，也只能下令處死馬謖，以正國法。