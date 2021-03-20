三國時期人才輩出，其中諸葛亮就是劉備三顧茅廬請來的軍師，劉備稱帝後，封諸葛亮為丞相，並在其建議下，立劉禪為太子。劉備死後，諸葛亮盡心輔佐劉禪，國事、政事、軍事一把罩，劉禪每天過著吃喝玩樂的生活，以至於被後人戲稱為「扶不起的阿斗」，不過劉禪真的傻嗎？諸葛亮直到臨終前才明白，原來劉禪一直在裝傻。

公元222年，劉備不顧諸葛亮等人的勸阻，東征伐吳，最終被陸遜火燒七百里，導致夷陵大敗，劉備退守到白帝城後不久就患病，次年便將太子劉禪託付給諸葛亮，並多次告誡劉禪一定要將諸葛亮當成自己的父親。

劉備死後，諸葛亮隨即掌握了蜀國的朝政大權，一切大小事務全都親力親為，而劉禪表面上看似憨厚，對諸葛亮也唯唯諾諾，卻也每日生活在諸葛亮的陰影下。

帶蜀國穩定後，諸葛亮就開始了人生中最重要的五次北伐戰爭，只是在第五次的北伐，諸葛亮儘管帶領蜀國大軍一路攻城略地，一直打到了五丈原，威逼長安，但已然重病纏身，幾近油盡燈枯。

劉禪知道丞相病重後，便派尚書李福趕去五丈原慰問諸葛亮，並問他誰能接下他留下的一堆事，諸葛亮回應蔣琬和費禕。李福接著又支開其餘眾人，開口問道「陛下問你，倘若你死後，你的兒子應該如何處置？」

諸葛亮聽了這話，才恍然大悟，原來阿斗並不傻，相反，他還很聰明，只是為了保全自己，才在所有人面前表現出一副傻子的模樣。而劉禪這句話頗有責怪自己專權的意思，諸葛亮便回「成都有桑八百株，薄田十五頃，子弟衣食，自有餘饒」，藉此向劉禪表明自家兒女不會奪取皇位，劉禪也因為這句話打消疑慮，不打算迫害諸葛亮的後代。

諸葛亮死後，劉禪繼續當了29年皇帝，並廢除丞相制度，改以軍政分權，相互制衡。由此可見，阿斗並非是一個什麼也不懂的傻子。