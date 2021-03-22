「國標女王」劉真逝世一周年，留下5歲愛女霓霓，老公辛龍至今仍未公開露面，仍陷在喪妻悲傷無法走出，好友楊麗菁22日錄JET《命運好好玩》談到劉真數度哽咽，「今天好像是我這一年第一次工作，一年了，我相信她在天上是最漂亮的仙女」，她坦言夢到劉真對自己揮手緩緩往天上飄去，「從那之後我就跟自己說要釋懷，因為她會過得很好，我希望大家都不要忘記小真的美好，還有她的舞蹈，不要因時間淡忘她」。

外界對於辛龍跟霓霓的動向一向關心，楊麗菁談到此事僅說：「不好意思，我跟辛龍哥比較不熟，跟小真比較熟，跟劉媽媽他們一直有連絡，劉媽媽有越來越好，剛開始真的看了很心碎，但劉媽媽有慢慢在恢復。」至於是否探望霓霓，她語帶無奈，「這不是說我要看就能看，請大家不要再問這問題，這是他們家人私下的問題，我也不想再去做任何回答」。

楊麗菁受訪談好友劉真。（JET提供）

楊麗菁被問到是否去好友長眠地祭拜，「可以開放嗎？我不知道有沒有開放，一切尊重家屬，但我會到廟裡燒些紙蓮花，前兩天也有去，跟菩薩說好好把她帶在身邊修行，讓她一直漂漂亮亮的，當個最美的仙女」。她雖然至今難忘與劉真的相處點滴，但強調自己會帶著好友給予的回憶好好生活。

(中時 )