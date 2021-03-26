新疆棉花風波在對岸不斷延燒，讓包括楊冪、迪麗熱巴、李現、楊洋、陳奕迅、張鈞甯等超過40位中港台藝人集體與品牌解約，就怕風波燒到自己。然而2019年獲邀成為Adidas代言人的「神仙姐姐」劉亦菲，就因始終沒有表態受到質疑，直到稍早才終於在微博首度發聲，不過內容卻讓大陸網友看了傻眼，大罵徹底看清她的嘴臉。

相較於Adidas其他代言人楊冪、迪麗熱巴、易烊千璽等，都是透過工作室或本人微博發出不合作聲明書，劉亦菲卻僅由「劉亦菲吧官方」微博代為發聲，「經確認，劉亦菲女士與Adidas品牌已無合作關係。 」令大陸網友無法接受，認為她即便沒有官方工作室，也可以像陳奕迅一樣，以本人帳號來表達立場。

官方粉絲團心急代劉亦菲澄清。(取自微博)

稍早，劉亦菲也終於打破沉默，首度於微博開腔，想不到她隻字不提新疆棉花事件，而是選擇PO出廣告文，令大陸網友徹底失望，罵聲四起，「以前真的覺得她人美心善氣質好，現在只想讓她滾回她的美國」、「我被劉亦菲態度噁心到家了」、「連表面工夫都懶得做」，紛紛放話抵制。

劉亦菲在新疆棉風波後首開腔，PO的是廣告文。(取自劉亦菲微博)

然而也有大批粉絲為劉亦菲叫屈，認為劉亦菲不是不發聲明，而是因為工作忙碌，不常上網，加上又沒有工作室微博，才會選擇請粉絲後援會幫忙發聲。

(中時新聞網)