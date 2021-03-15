古代封建社會，皇權至上，皇帝後宮佳麗三千，但是晉武帝司馬炎更是古代皇帝中的佼佼者，後宮嬪妃數量破萬，即便每天一位妃子輪流侍寢，十年也臨幸不完，「輝煌紀錄」至今仍無人能夠打破。

和歷史上其他皇帝一樣，每位皇帝都想勵精圖治，振興王朝，司馬炎也不例外，他在篡魏的前二年已經滅掉了蜀漢，接著又一舉掃平了東吳，從此結束了自董卓之亂後，長達91年的分裂局面，三國時期正式宣告結束。

然而隨著國內政局穩定，經濟逐漸走向繁榮，司馬炎兩度下詔大選嬪妃，在中級以上的官員和普通士族家庭中，挑選了五千名女子進宮，又聽說江南的美女與北方不同，令臣子選了不少江南美女入宮，有時一天就有數十人甚至數百人。

離譜的是，司馬炎在選妃期間，全國上下一律禁止婚配，也不得藏匿，否則視同犯罪，再加上吳國滅亡後，宮裡的美女全被晉國的將士擄掠回來，此時司馬炎後宮佳麗一下子突破萬人，但他依舊不滿足，不斷廣納嬪妃，數量多到即便每天一位妃子輪流侍寢，十年也臨幸不完。

也因為後宮妃子眾多，每晚要臨幸哪位妃子總是讓他傷透腦筋，最後司馬炎突發奇想，決定用羊為引，羊車停到哪，他就去那裡，這就是歷史上有名的「羊車望幸」。眾嬪妃們為了爭寵，更是無所不用其極，頻頻在自己的香閨前插竹葉、灑鹽汁，吸引羊車在自己的門前停留。

不過鐵打的身子也敵不過天天荒淫無度，司馬炎最終因為縱慾過度一病不起，不久便撒手人寰，享年55歲，後宮嬪妃人數高達一萬三千多人。