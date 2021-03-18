第一金控暨第一銀行董事長邱月琴18日指出，今年全球景氣反彈，在放款成長目標上，更訂出成長8～10％的高標，在年終獎金、員工酬勞方面，邱月琴說，6個月以上應該沒問題。

邱月琴分析，今年全球景氣將反彈，台灣去年已經相對各國較為強勢，今年受到台商回台持續，加上全球經濟復甦，很多客戶接單都已經到下半年，因此台灣今年的經濟成長率一定會比去年好，將有望超越4％以上。

在整體一銀的獲利上，一銀總經理鄭美玲說，今年前二月穩健成長，而在金融市場操作上，今年以來也分批買進美國債券，尤其是政府公債，因為其利差已經比外幣放款的利差還要好。

另外，鄭美玲也看好今年海外獲利，過往一銀的北美(含美國+加拿大) 、新南向的獲利佔所有海外分行獲利各約30％，去年受疫情影響，北美獲利23％、新南向52％、港澳大陸13％、其他(歐洲+日本)12％，隨著各主要經濟體開始施打疫苗、疫情趨緩，國際專業機構陸續上調今年全球經濟成長率，一銀看好今年海外分行放款成長動能和獲利表現。

(工商 )