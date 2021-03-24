經濟部、金管會與中小企業信保基金於24日舉辦「2021中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，華南銀行繼年初榮獲金管會紓困振興貸款第二期六個獎項後，再次獲「信保金質獎（金融機構）」、「新創重點產業相挺獎」、「紓困振興獎（協助中小企業取得融資金額）」、「紓困振興獎（協助中小企業戶數）」、「送保案件催收績效優良獎」、「信保金質獎（授信經理人）」等獎項，由華南銀行總經理張振芳代表領獎，顯示華銀力挺中小企業，在企金授信商品與經理人的專業服務方面，深受主管機關與各業肯定。

華銀指出，新冠肺炎自2020年初爆發迄今，疫情持續在世界各地蔓延，對全球經濟發展造成重大影響，面對突如其來的外部環境變化，政府相關部會在第一時間為協助中小企業能夠順利渡過疫情難關，立即協調中小企業信保基金，對受疫情影響的企業提供各項紓困及振興貸款的保證業務，並在銀行全體動員下，協助企業儘速取得應急資金以維持正常營運，政府各項超前部署措施，成功讓我國在去年疫情艱困時的經濟成長率達到2.89％，創下近三年來的新高。

張振芳表示，華銀對於扶植中小企業向來不遺餘力，截至2021年2月底，承作中小企業放款餘額達6,009億元，約占華銀民營企業放款72％，為持續擴大深耕中小企業客群，今年也將提升中小企業之業務占率列為營運策略的四大主軸之一。

此外，華銀每年都會邀請中小企業信保基金指派專任講師，為行內授信相關業務同仁教育訓練，強化授信人員授信方案規劃能力，因應不同企業財務需求量身打造適合的融資方案，以提供多元完善的金融服務。

中小企業是銀行各項業務的根基，未來華銀仍將秉持信賴、熱誠、創新的經營理念，持續與中小企業信保基金攜手合作，致力提供中小企業各項融資、資金調度與企業主理財商品，並擴大運用金融科技，提供更多元、優質且高效率的金融服務，成為中小企業永續發展的好夥伴，與台灣的中小企業一起穩健成長、共創未來。

(工商 )