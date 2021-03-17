台灣櫻花（9911）17日公佈2020年財報，合併營收66.28億，年增5.2％，EPS達4.08元，營收與獲利雙雙創下歷史新高！

台灣櫻花已連續十年達成營收、獲利雙成長的成績，近十年營收複合成長率6.6％、營業利益複合成長率18％，毛利率也從過往約當29％逐步提升至36％以上，三率三升。

台灣櫻花表示，營收成長的利基，主要是來自廚衛電產品持續創新升級、開發智能高階產品，增加廚衛電營收，以及整體廚房在建案市場的積極開拓，建案廚具收入穩定成長，而高階智能廚衛電產品的銷售成長，也帶動毛利率逐年提升。

台灣櫻花不僅既有的廚衛電及整體廚房穩定成長，去年開始積極佈局淨水產品及家居事業。在淨水市場佈局方面，櫻花在全台通路佈點「Sakura Water淨水專櫃」，擴大淨水產品銷售據點，截至目前已展櫃210家，目標將於今年底前達到展櫃300家。

而淨水產品在櫻花的積極推廣下，去年整機及濾心的銷售業績已翻倍成長、來到1.6億元。櫻花表示，未來幾年仍會持續推出水產品新品，加上水專櫃展櫃的雙重效益下，希望能在2025年挑戰水產品銷售目標10億元。

在家居事業的佈局方面，櫻花去年在台中公益路設立第一家「SAKURA HOME櫻花家居」旗艦館，正式跨足居家裝修領域。櫻花家居引進「智能定製系統」，視覺化體驗服務確保「所見即所得」，設計圖完成後並可連結工廠下單生產、安裝工程排期等後段作業，大幅減少人工作業流程。

完工後更延續台灣櫻花「永久免費」的品牌承諾，持續提供消費者「免費空間健檢」及「免費更新規劃」，預期隨著櫻花家居在裝修市場逐漸站穩後，可望逐年加大對櫻花的營收貢獻。

法人表示，台灣櫻花在既有的營運模式下，本業廚衛電及整體廚房營收應能保持穩定成長，加上淨水產品及櫻花家居的營收挹注，2021年營收、獲利仍有望再創新高。

(工商 )