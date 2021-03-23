野村證券半導體產業分析師鄭明宗指出，聯詠（3034）將打開蘋果驅動IC（DDI）的機會之窗，市場低估了聯詠來自產業循環與結構面的四大利多，全年獲利很可能超越四個股本、較2020年逾倍增長，將推測合理股價拉上720元，竄升外資圈第二高。

聯詠自年初以來，便是野村大中華半導體的投資首選，鄭明宗說明，聯詠獲利將一枝獨秀，來自下列四大利多貢獻：一、有能力轉嫁高漲的晶圓代工成本者，是本次產業上行循環的贏家。二、供應吃緊將使產業領頭羊強者更強。三、聯詠歷經產業循環的變遷，競爭力已不可同日而語。四、因DDI在晶圓代工廠中的毛利最低，過去幾年已不停被一線代工大廠削減分額，對面板供應鏈而言，DDI產能反而變成極為稀缺的戰略性資源。

另一方面，野村並不贊同市場對於萬一產業循環逆轉，將使聯詠產品定價、毛利率調回先前水準的悲觀言論，鄭明宗認為，面板廠為確保能獲得足夠且穩定產能，必須支付給DDI供應鏈合理利潤，阻止晶圓代工廠進一步縮減DDI產能。

外資估算，聯詠2020年每股純益19.42元，已較前年度大增近五成後，2021年表現更可怕，研判將成長112％、至41.17元，獲利動能剽悍。

(工商 )