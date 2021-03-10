夢境和現實間常有奇妙的連結。一名網友分享，某天在家睡午覺，想起床後去探望住院的阿嬤，結果竟夢到一位藍衣男子喊「你們家出大事了！有人過世了！」驚醒之後，姊姊竟衝進房間說醫院來電通知阿嬤過世了，驚人又離奇的巧合，讓她覺得很玄，忍不住直呼，之前曾聽說祖先會來託夢通知家中有人過世的消息，引起網友討論。

一位女網友在臉書社團《靈異公社》發文分享親身經驗，她是被阿公、阿嬤帶大的孩子，從前年開始阿嬤的身體狀況越來越差， 阿嬤住院後她經常到醫院探望。某天她在家中午睡，想說睡醒之後再去看阿嬤，結果卻做了一個詭異的夢。

女網友表示，夢境中出現一位藍衣中年男子，對方緊張地叫她起床，「你們家出大事了！有人過世了！」她立刻被這個夢給驚醒，由於夢中場景與聲音實在太逼真，她醒來以後，便傻愣愣地坐在床上回憶，此時姊姊推門而入喊道：「剛剛醫院打電話來說阿嬤過世了。」

女網友指出，驚人的巧合讓她至今回想起來都覺得很玄，也很好奇那位穿著藍色衣服的中年男子到底是誰？先前曾經聽說，祖先會來託夢通知家中有人過世的消息。

離奇的巧合引發網友討論，「我爸爸也說過，如果家裡有人出大事，祖先會提醒之類的，我遇到的是媽媽在醫院過世時，家裡一直聽到有女生啜泣的聲音」、「雖然我沒親身遇過，但我叔叔說，他夢到有人跟他說準備幫二哥辦後事，當時他還很生氣的罵對方，沒多久就接到我的電話，說爸要被醫院送回家了」、「還沒結婚前，如果夢中出現辦喪事場景，老家在一個禮拜內會有喪事發生！至少準過2次。」

也有網友分享，家裡如果有人生病，不能去拜祖先，因為如果拜了，祖先看到家人生病痛苦會捨不得，就會把人直接帶走。另有網友則開玩笑說，那位穿著藍色衣服的男子會不會是藍無常，地府最新的員工。

(中時新聞網)