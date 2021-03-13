46歲洪姓男子13日清晨6時許，開著市價百萬的藍色奧迪轎車，先連續衝撞文山一分局停放的整排機車後，又直接從後門衝入後方停車場撞警車，造成17部警用汽車及機車受損，洪男犯案後保持沉默，經警方調查，原來他在今年初曾到區公所申請救助金，但因資格不符遭退件，洪男當場拿出鐵槌大亂，遭警方壓制後偵辦，但他認為警方執法過當，恐因懷恨在心，才會刻意瘋狂撞壞警汽機車報復。

持槌大亂區公所遭壓制，男駕百萬奧迪狂撞警局原因曝光。(陳鴻偉翻攝)

洪男在胡亂衝撞後，車子最後撞在大樓水泥牆面才停下，洪在車上不發一語，警方隨後將他逮捕、送醫，初步了解，甚至請出其母親勸說，後來才得知，原來是今年初申請急難救助時被拒，當時他拿鐵槌在區公所大鬧，遭警方帶回偵辦，但過程中他認為警方執法過當，因此不排除是為洩憤才衝撞警局，釐清整個事發發生原因。

警方表示，上午6時20分左右，洪男突然開車闖入分局後方停車場，接連撞毀多部警車，值班的派出所聽到聲響後立刻前往查看，發現洪當時在駕駛座上，面對員警質問都不願說話，因洪的頭部、身體有多處擦撞傷，於是先將他戒護送醫。

警方調查後確認，洪男子先是二度駕車，躲開分局前方柱子，以慢速連撞分局門口騎樓的警用機車，接著轉進分局旁邊小巷內分局停車場，因分局後方停車場門是打開的，洪男立刻又駕車進入停車場猛烈衝撞警用汽車。不排除是為洩憤才衝撞警局，警方已進一步聯繫其家人，釐清整個事發發生原因。

(中時新聞網)