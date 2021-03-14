「最美空姐」林佩瑤從選秀節目《超級星光大道》出道，近日出新書《我不是最美空姐，我是最快樂空姐》，分享一路走來的點滴，包含空服員的酸甜苦辣及過去幾段感情成長，還有與主廚老公武俊傑相戀結婚的過程，出版社甚至還採訪武俊傑的追妻回憶，林佩瑤14日笑說：「結果還因為這樣，接下來換他要出料理書了。」

林佩瑤在書中誠實面對自己，她過去幾段戀情，遇到劈腿、毒舌、控制狂等各種狀況，當下確實受傷，但她坦言沒有這些歷練，也不會在遇到主廚後，知道他的珍貴。有趣的是，其實兩人的緣分很早就被命運牽起，她後來認識武俊傑後，發現前男友正是在主廚的餐廳被她好友拍到劈腿照，那時她在飛機上氣到送餐都發抖，而兩人第一次見面，聊起天才發現共同臉書好友就是前男友的妹妹，當時主廚聽到「前男友」立刻敏銳察覺她單身，卯起來狂追。

林佩瑤出新書。（盧禕祺攝）

林佩瑤笑說主廚第一次約會就送戒指，讓她當時忍不住嗆他：「你有毛病啊。」接著上演溫馨接送情，但她反而覺得不自在，因此回過兩次拒絕簡訊，但對方都沒退卻，仍然緊追不捨，還拿出專業技能準備甜蜜便當，就在這個過程中，她逐漸愛上了對方。兩人交往3個月就步入禮堂的關鍵原因，是百歲阿嬤過世，民間習俗認為百日內不結婚就要等三年，林媽催婚女兒不成，乾脆詢問主廚，沒想到對方早就想娶她，立刻開心去登記。兩人目前有共識不生小孩，婆婆也贊同，反而是林媽頻催生。

林佩瑤感謝主廚老公的好。（盧禕祺攝）

(中時 )