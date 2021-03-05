「這台很兇！」有網友日前在高雄路邊看見一輛奇葩廂型車，車窗上竟然加裝了「詭異金屬球」，讓他十分錯愕，不解背後究竟有何用途，畫面曝光後隨即掀起熱議，更釣出內行人解答。
原PO日前在《路上觀察學院》臉書社團PO出一張照片，只見路邊一輛廂型車的左後方車窗，竟然加裝了詭異金屬球，讓路過的他不禁好奇問道「這是啥作用？」
畫面曝光後眾人全看傻了，紛紛留言直呼「裡面可能有裝除油煙機」、「這個可能是裝潢的車，要排粉塵」、「燒炭排煙裝置」、「避免人類喘息時二氧化碳濃度太高」、「如果風大雨大的天氣，應該會漏水」、「好猛的改裝，冷氣壞了吧」。
不過也有內行人出面揭曉背後用途，「這個是通風扇，用風力帶動的，我通常是在工廠會看到這種通風扇啦，第一次看到有人裝車上」、「這個叫做球扇，內部溫度比外界高、外部風很大時，就會自己運轉抽風」、「為了省油不開冷氣，所以裝通風球嗎」、「可能覺得這樣以後停在大太陽下就不會熱了」。
文章來源：Facebook/路上觀察學院
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