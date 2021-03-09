網路正妹「機機‧林少榆」畢業於師範大學機電系，除了是一名學霸還有健康美身材，被網友冠上「理工女神」的封號，她也不吝嗇分享好身材，各種美照經常讓大家看了臉紅心跳；近日她曬出一張先前在國外海邊拍的比基尼照，前凸後翹加上明顯的肌肉線條，豐滿雙球快撐爆稀少布料，讓粉絲快受不了。

日前林少榆在IG更新動態，疑似在說要怎麼應對問自己是否在健身的人，當有人問「你有在健身哦？」，她幽默地說出兩種回覆方式，「我練健康的」、「沒有，基本耍廢吃飽醒來就有肌肉了，你也是嗎」。

近日林少榆曬出一張先前在國外海邊拍的比基尼照，前凸後翹加上明顯的肌肉線條，豐滿雙球快撐爆稀少布料，讓粉絲快受不了。(圖/ 摘自林少榆IG)

文中也附上一張她在海邊的性感美照，僅穿著一套橘色布料超稀少的比基尼，她靠著健身維持的肌肉線條十分明顯，翹臀和蜜大腿曲線凹凸有緻，但豐滿上圍快撐爆比基尼特別搶眼，讓粉絲眼睛都不知道該放哪。

不少網友也熱情在底下回應，「我是看機機，健康」、「太辣了」、「抱歉，我練健健美的」、「這已經超過練健康的程度了」、「這線條也太美」、「姐姐真的是胸」、「健身，是為了讓傻逼心平氣和和妳說話」。

林少榆高中就讀機械群，大學畢業於師範大學機電系，兩個「機」組合起來就變成她的暱稱，因為甜美臉蛋卻有健美身材引起熱烈討論。

(中時新聞網)