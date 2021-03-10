中天電視成為最大網紅平台之後，相繼推出相當具有知識性的節目，近期又新開《姐的星球》，主持人張若妤，每一集特別請到網路上相當具有知名度的水晶主播，以及跑遍各大健康節目的朵薇診所的總營養師余朱青，搭配一名特別來賓討論你我都相當關注的健康保養美妝話題。

《姐的星球》可以說是中天第一個以健康、養身、保健美妝等議題為主的節目，8日播出的第一集，直播結束後吸引兩千多人點閱，第一集張若妤提到，自己雞塊要剝皮，薯條要吸油，不然不敢吃，就怕太胖，水晶主播也講到自己父親因為肝癌差點去世，後來遇到貴人相助才活下來，在節目上落淚。朵薇診所的總營養師余朱青更在現場幫水晶主播量全身體脂，矯正大家的觀念，體重重不等於體脂多，體脂肪才是影響健康的重點。

張若妤笑容甜美。（中天新聞提供）

尤其是過完年回來，開工將近一個月的時間，很多人都還在假日大吃大喝還沒收心，該怎麼吃才能健健康康，請繼續鎖定中天電視《姐的星球》，下次直播將於12日下午3點播出。《姐的星球》15日起正式播出，時間為每周一、二、四下午3點，https://www.youtube.com/watch?v=n-4V2K51Yuc&t=911s

(中時 )