國民黨主席江啟臣上任將滿一年，前天在中常會上提供黨員民調供內部參考，遭民進黨青年部主任蔡沐霖批評，江啟臣連任之路無望。國民黨青年部主任陳冠安回擊，民進黨的年輕世代滿妙的，要爭取曝光可以打一些政策與議題討論，而不是整天玩政治口水，只關心別家政黨的黨務事。

陳冠安接著說，而且還愛把臉貼過來自曝其短，想請問何孟樺和蔡沐霖兩位前任與現任民進黨青年部主任，懂什麼叫做責任政治、什麼叫民主政治，以及兩者的關聯嗎？

「黨主席對黨員負責是責任政治」，陳冠安說，黨主席由黨員選出，國民黨如此、民進黨如此，試問，黨主席是否應對黨員負責？是否要了解黨基層對黨發展與前途的看法？難道黨主席可以說了就算，全然不考慮黨員的偏好嗎？

陳冠安強調，國民黨不是一人政黨，黨主席也不會讓年輕人排排列隊等候，或是強逼人刪文，抑或是改變選舉規則，那是民進黨在幹的。黨主席被黨員選出，要對黨員負責，這是責任政治，更是民主政治的本質，民主進步居然進步到連責任政治的內涵都不理解，這還不夠荒唐嗎？

對於蔡沐霖酸國民黨青年部不務正業跑去賣外套，陳冠安回嗆，務不務正業，我們確實沒有整天搞不懂民調還愛發言，或是搞不懂動物警察政策不敢來動保團體的公聽會，以及看著青年支持率下滑無所作為，只想在臉書上發發廢文酸酸人，我們只是全國辦沙龍營隊；創建青年智庫，做青年焦點訪談，研究政策；錄Podcast；協助小農青農營銷；規劃青年共享空間。

陳冠安指出，事實上，2月中旬的民調已經顯示國、民兩黨青年支持率只差1.8％，我們會繼續努力爭取更多年輕人支持，如果民進黨青年部還是維持過去幾個月的酸文模式，「若支持率翻過去那天，是不是會換高級一點的酸來？」

針對蔡沐霖嘲諷，原本以為江啟臣上台，能讓國民黨學會當一個合格的在野黨，陳冠安表示，講這種話的人真的理解民主政治、制衡監督與權力分立嗎？國民黨的表現由人民決定，就如同國民黨現在正推動公投，要讓國家的政策由人民決定，而不是你民進黨。

(中時 )