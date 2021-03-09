國民黨推動罷免立委吳思瑤，成為吳怡農接任民進黨台北市黨部主委首戰，吳怡農9日接受廣播節目專訪指出，別人的政治盤算沒辦法控制，但大家看得很清楚，誰在做該做的事、誰在浪費社會資源。

吳怡農擔任主委首戰，面對吳思瑤罷免案，他今接受廣播專訪指出，雖然還沒到送件階段，但民進黨就是做好準備，國民黨堅持要推動罷免的話，我們就全力以赴保住吳思瑤，社會大眾都看在眼裡，罷免制度是否應該是現在這樣被操作的方式。

外界認為罷瑤成敗責任在吳怡農，吳表示，這是他的責任沒有錯，看了民調，社會大眾覺得罷免制度現在已經被操作，原始用意不是這樣，每4年選舉讓社會大眾決定民代適不適任，若真的是讓人非常失望的民代，有一個罷免制度，但像吳思瑤這樣優秀、這麼努力為選區選民和市民做建設的立委，因為政治動員或政治操作遭罷免，這是浪費社會資源。

吳怡農說，這就是考驗民主素質，大家心裡有一把尺，什麼時候罷免是過頭了，若真的啟動罷免程序，我們就是盡全力支持吳思瑤，這個是一個責任，他相信吳思瑤工作表現禁得起檢驗，如果罷免案成立了，會做一個工作報告，再次讓選民決定適不適合，大家一定會投下一個肯定的票，相信吳不適合被罷免，推動是一回事，期待更多不分黨派的人，特別是立法院的同事們出來說說話。

主持人問推動罷免是政治仇恨？吳怡農認為，別人的政治盤算沒辦法控制，國民黨近來每次推動的罷免，對國民黨是有傷害的，民進黨備戰但做好平時該做的工作，吳思瑤做好立委工作，而黨部展開更多和市民、基層對話。

(中時 )