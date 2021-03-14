王定宇分租顏若芳，除了拗得很好笑之外，這件事不只是私領域。回顧王定宇長久以來對顏若芳的提攜、幫她爭取職位，真正應該擔憂的，是民進黨對年輕人的培養，是不是已經完全變質。

過去的民進黨，年輕幕僚不是一定要家世背景，靠著「能力＋努力」也能出頭。段宜康、羅文嘉、蕭美琴……都是從擔任幕僚開始，漸漸有了自己的一片天，形成良性循環。

但隨著民進黨的完全執政，這樣的文化也漸漸變質。民進黨酸國民黨找50歲的王育敏拍廣告，說「我們找賴品妤、吳怡農來幫商品拍攝，他們2個就是黨內年輕人的代表。」不過賴品妤的爸爸，吳怡農的伯父，他們的家世背景，是一般人能比的嗎，這算什麼代表？

原本要找民進黨內年輕人出頭的例子，還可以講顏若芳。她沒有顯赫的家世，擔任六年助理之後接棒當選議員，雖然連任失敗，但民進黨也一直提供她曝光的機會，包括現在「黨發言人」的職務，可以說呵護備至。

沒想到，顏若芳有這樣的際遇，很重要的一個原因，是有王定宇這位同居的「房客」。王定宇曾經為了幫顏若芳爭取職位，怒嗆辭去中常委，連黨主席都要賣面子，這是民進黨內其他的年輕幕僚，能夠有的後盾嗎？

靠爸爸、靠伯父、靠房客，民進黨若縱容這樣的「三靠」文化，必然步上過去國民黨的後塵。