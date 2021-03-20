中廣董事長趙少康有意角逐國民黨魁，但卡在入黨1年的資格不符，恐難獲得參選黨魁入門票。對此，趙少康19日表示，不是他不選黨主席，是制度不讓他選，後也說不接中評委了。但他也表示，若他當國民黨主席，會取消中常會，重新改造。《中天新聞》對此進行街頭民調，結果顯示，多數民眾認為國民黨應該打掉重練，但也有不少民眾怒說，應該先廢的是NCC。

針對趙少康前述所言，《中天新聞》19日派出記者在台北街頭進行街訪，並列出5選項讓民眾進行投票，共獲得17張票數；結果顯示，投給「見笑轉生氣，不能選就要廢」的有1票；投給「讚！國民黨就應該要打掉重練」的有7票；投「昏！中常會是啥？趙少康是誰？」的有2票；投「哈！民進黨鬥更兇，乾脆一起廢」的0票；值得注意的是，投給「欸…我想先廢掉NCC」 的也有7票。

趙少康說，若當選國民黨黨主席後，要廢除中常會，《中天》記者對此進行街頭民調。(圖 翻攝自中天新聞Youtube)

一名阿伯接受《中天新聞》採訪時表示，「讚，國民黨早該打掉重練，這樣才有生機出現」；一位阿姨表示，「我覺得國民黨要加油，太差了，打掉重練」；一名戴著安全帽的大哥則直言，「就廢掉它(中常會)呀，因為它做出的東西沒辦法決定現在的主流民意，乾脆就廢掉算了」。

值得注意的是，有不少民眾也表示，應該廢除NCC，一位大哥說，「現在所有的電視都是一面倒，都是一面倒的報導，全部都是綠色的電視台，就先廢NCC再說」。一名阿伯表示，「我想廢掉NCC，NCC是禍國殃民的機構，是民進黨的爪牙」；一名阿姨則指出，「NCC雙重標準」。

趙少康:當選廢中常會 民眾:國民黨早該打掉重練

(中時新聞網)