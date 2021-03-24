重回國民黨的中廣董事長趙少康近日猛烈批判國民黨中常會，引來中常委們反彈，今天中常會通過中常委林金結提案，將邀趙少康赴中常會「專題演講」。對此，趙少康欣然接受，表示願意赴會，並說國民黨的確有很多應興應革的事情，還透露「我會有客人的禮貌」，但也強調「該講的都會講」。

身兼政策會副執行長的中常委林金結下午在中常會領銜提案，建議邀請趙少康赴中常會專題報告以「促進有效交流」，獲26位中常委連署，黨主席江啟臣原本裁示「研議」，被中常委侯彩鳳抗議「那麼多人連署了」，江立即改裁示「通過本案」，並指示邀請文字要中性，最終從「報告」改為「專題演講」。

得知該項提案通過後，趙少康欣然接受邀請，他認為有溝通機會很好，國民黨的確有很多應興應革的事情，現在是位大在野黨，對政府、執政黨都應有很大的監督責任，也不該讓支持者失望，「既然他們要我去，我就去」。

趙少康預告，屆時他將在中常會直言，會有所準備，和他們好好溝通。至於場面是否會很火爆，趙說，「他們是主人，我是客人，我會有客人的禮貌」，但該講的都會講，他不會受中常委的態度而影響，除了談到中常會改革外，也可能對黨主席初選、內部選舉等提出看法，甚至也可能公開徵求外界對國民黨的意見。

至於未來是否減少對國民黨批判，改為「內部交流」，趙少康笑著反問「難不成要經常赴中常會？」，隨後說「不會啦！」，並強調他是有話直說的人，身為媒體人，他不只批判國民黨，也批判民進黨，誰該批判就批判誰，「有則改之，沒有就出來澄清說我講錯」。

「希望國民黨能全程公開」，趙少康說，有中常委說不該直播，但現在是網紅、直播主世代，當然是各種方式都可以批評，哪有說關起門來批評，反之，應開大門走大路才能解決。

對於「拉趙卡韓」傳聞，趙少康直言「這很無聊」，本來就應按照黨主席初選規則走，要求黨內不要搞小動作，提醒不能再內鬥內行、外鬥外行，目前更重要的是思索如何拉高國民黨支持度，「動這些鬼腦筋，想這些小動作，無聊到極點」，這樣能救黨、救國、救台灣嗎？

趙少康還說，而且他現在沒有中評委，也很難拉趙打韓，另他不希望被人利用來打誰，且韓國瑜也不是那麼容易被打的人。

(中時 )