與青工系統關係密切、正評估是否參選黨魁的國民黨智庫副董事長連勝文，昨天深夜在臉書發表國民黨青年事務政見，表示他的青年政策只有一個字，就是「做」，他主張提名縣市長、不分區立委就要切結進用黨內青年且事後定期公布情形，並批評目前黨內現在有許多保障青年參選條款，卻忽略某些重要的細節，例如即便有保障名額，但僧多粥少，採行市話民調再加權的初選民調方式，排除使用手機民調，至少民調方式應改為市話加手機。

連勝文說，過去10年，不管是黨內青年人才培育、選訓用等議題，或是一般社會青年相關的事務，他已經不知道講了多少遍，寫了多少文章，參加多少座談會，特別是有關黨內青年的議題，很多事情講了10年都沒有改變，「這也是會讓我起心動念，爭取為黨貢獻的一個重要原因！」

他說，以國民黨內部青年人才培育為例，他已經懶的再聽空話了！坐而言真的不如起而行！國民黨真的不缺乏文青式的言語、用華麗的辭藻堆砌出來一本一本青年政策說帖，但是如果做不到，那都是廢話！

過去幾年，他小小的辦公室，出了兩個直轄市議員，一個直轄市局長，再加上直接協助當選的議員及立委，不包括40歲以上者，至少也有 10位，未來還會有更多！他個人的力量有限，但是他努力去做，竟然還能在黨內青年人才培育方面有一點點成績，那他相信整個組織如果要落實青年培育工作，事在人為，沒有理由做不到！

連勝文說，國民黨有14個執政縣市長及13位不分區立委，合起來，到底用了多少國民黨內的青年人才？有沒有至少接近50位？國民黨培育適當人才，提供縣市首長及不分區立委選用，這是黨的基本工作，但若是縣市首長及不分區立委完全不理不睬怎麼辦？他認為，真的要「做」，就是提名時要求縣市首長及不分區立委切結，若當選要保留名額給黨內青年人才，而黨也要定期追蹤公佈縣市首長及不分區立委是否實現諾言！相信很少有縣市首長經得起被自己的政黨長期批評，不願意栽培黨內的年輕人吧？而不分區立委若違反諾言，則應考慮由排名在後，願意栽培年輕人的不分區立委接替。

此外，黨內現有許多保障青年參選條款，立意良好，卻忽略某些重要的細節！即便有保障名額，但一方面僧多粥少，二方面以現行黨內採行的市話民調再加權的初選民調方式，排除使用手機民調，這種方式，絕對是有利於現任或是高知名度的候選人，一般年輕人不管多優秀，都很難脫穎而出。他認為真的要幫助年輕新人參選，至少民調方式應改為市話加手機，一方面能更加真實反映社會現況，二方面也能稍微平衡一下年輕新人所面對的不利態勢。

連勝文說，國民黨要發掘有潛力的新人，可以先從推行實習開始，不管是黨部、智庫、立院或縣市議會黨團都應開放一定名額，供對政治有興趣的年輕人實習。實習完後，表現良好且有意願走政治這條路者，就變為國民黨儲備的人才，而沒有從政意願者，則變為國民黨之友，在不同領域當中，繼續擴大國民黨的影響力！

連勝文強調，青年事務包羅萬象，絕非三言兩語或一篇文章即可寫完。即便國民黨面臨有史以來最困難的環境，但不能成為青年事務推動不利的藉口，因為方法是人想出來的，有方法之後，最重要的是確實去做，不是只做表面功夫，這樣子才有辦法真正幫助黨內青年人才成長茁壯，也才能為國民黨儲備未來執政的人才。

(中時 )