因為新冠肺炎疫情，亞裔族群成了被仇視的對象，歐美地區傳出不少亞裔民眾受到種族歧視或暴力的意外，職業美式足球NFL坦帕灣海盜隊角衛戴維斯（Carlton Davis）在美東時間周日晚間發了一則有反亞洲人意味的推文，但隨後意識到不妥道歉並刪文。

24歲的戴維斯在推特寫道：「必須阻止g——進來邁阿密。」這個g開頭的字可能是指專門販賣亞洲食品的超市，因此戴維斯的發言被視為有種族歧視，他趕緊刪文並重新發文道歉，表示自己用的字只是一個沒意義、代表很遜的字。

「我絕沒有冒犯任何團體或人士的用意。」戴維斯這麼寫道，並說自己從此會把這個字移到他的字典外不再使用，他只是針對某位製作人發文，只是用的字在南佛羅里達州有不同用意，他第一時間也沒想到這個字有如此負面的意思，他希望大家可以把焦點放在如何幫助彼此，不要為這種事吹毛求疵。

戴維斯過去也以自己身為黑人的經驗，為種族歧視發聲，也是海盜隊社區正義委員會成員，去年夏天跟當地社區領導開會，討論如何和非裔族群建立更良好的關係。

(中時 )