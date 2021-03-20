陸委會主委邱太三在接受媒體訪問時，提出了所謂「建設性模糊」的說法，並希望以此來打破兩岸僵局，隨即遭到國台辦回應玩弄文字遊戲，沒有改善兩岸關係的誠意。邱太三這個說法並不新鮮，而民進黨在這個說法後所想隱藏的意圖更是讓人失笑。

民進黨對維持和發展兩岸關係的基本概念，從陳水扁時代就說不清楚，也不敢說清楚。在陳水扁時代的兩岸關係概念是「沒有九二共識這個東西」；到了蔡英文時期，為了對抗中共有關一國兩制的說法，一變而扭曲為「九二共識就是一國兩制」；再到了蔡英文的第2任期，川普下台後，眼看美國可能出現政策的更迭，邱太三的說法再變而為「九二共識這一詞在台灣是引發爭議的，若大陸還要堅持這樣的政治前提，是不公平、不切實際的要求。雙方能否找到一個最大公約數，以及能否有一個建設性的模糊，要靠彼此的智慧、態度。」

邱太三的概念可以分成三段來談。首先是當年歷史真相為何？其次是九二共識從何而來，概念為何，是否不公平、不切實際？第三則是前曾有過的建設性模糊為何不能成功？

1992年兩岸是否曾達成共識？真相就在陸委會的公文書中。92年11月3日，海基會告知海協會後，曾公開發布新聞稿，表示「海協會在本次香港會談中，對『一個中國原則』一再堅持應有所表述，本會經徵得主管機關之同意，以口頭聲明方式各自表達，可以接受。至於口頭聲明的具體內容，我方將依據『國家統一綱領』及國家統一委員會本年八月一日對於『一個中國』涵義所做決議，加以表達。」

於是北京海協會於11月16日來函，表示「11月3日貴會來函正式通知我會，表示已徵得台灣有關方面的同意，『以口頭聲明方式各自表達』。我會充分尊重並接受貴會的建議，並已於11月3日電話告知陳榮傑先生。」這是不是共識？而且我方宣示還不止一次；檔案資料也還是在陸委會裡。海基會在同年12月3日再致函海協會，表達相同看法。

其次，「九二共識」從何而來？現行的「九二共識」，並不是一個被憑空創造出來的名稱；這是一段在前述歷史發展中，被歸納、總結出來的概念，然後再由前國安會秘書長蘇起所賦予的稱謂。

就歷史的沿革來看，當下的「九二共識」基本滿足了兩個結構性的要求；一是符合憲法所定位的原則。民國80年第一次修憲，把兩岸關係的現狀定位為「一國兩區」之後，隨後還現兩個解釋性的輔助文件─國統綱領和1992年8月1日國統會第8次會議所通過有關「一個中國」的解釋文。在這三份文件的架構與解釋下，我方提出了一個海峽兩岸都能接受概念和共識，即「雙方各自以口頭方式表述一個中國原則」。很清楚的是，這個「九二共識」的核心概念，即是我方憲法精神的延伸。二是北京可以接受。如此才可能搭起兩岸橋樑。九二共識此一名稱的本身，即是一個建設性模糊的產物！不知所謂的不公平、不切實之說從何而來？

第三、「九二共識」此一名稱，由蘇起總結提出後，扁朝時期，因為不願接受「九二共識」的名稱，且曾經費盡心思創造出各種花樣。包括設立所謂的「跨黨派小組」，還曾提出過「三個認知、四個建議」；同時數次提出過各種「九二XX」的說法，結果無一例外，全部鎩羽而歸。原因無它，當任何一方，一旦提出新的說法，必然會面臨一個問題，即對方必然會提出要求解釋，此一新的說法內涵意義為何？這以民進黨當前意圖偷渡國家定位的本質，必然形成一個重大而無解的分歧。

「九二共識」正是因為它本身即是歷史的總結，兩岸對其中的定義與過程非常清楚，所以可以免去此一從新要求定義的過程，而直接為兩岸所接受。同時要注意的是，九二共識並不是要解決兩岸問題，只是要處理與管理兩岸議題，使之處在一種低度緊張的狀態。

（作者為資深媒體人）