26日，投資人進場撿便宜的科技類股，買盤湧入下，日經早盤又重回兩萬九以上。日經225指數早盤收29,164.95點，上漲435.07點，漲幅1.51%。東證股價指數早盤暫收1,982.91點，上漲27.36點，漲幅1.4%。

Monex證券表示，日經早盤大漲，是因為本周經過沒有基本面疑慮的大賣後，所出現的市場反應。本周投資人都在調整其持股投資組合，故盤勢也受到影響。不過，等三月底新舊財年交替時，大盤的表現就會比較正常。

大量投資全球科技新創企業的軟銀集團漲1.73％，是日經早盤大漲主要貢獻者。至於晶片相關類股，東京威力科創與愛德萬測試，分別也漲1.7％與3.29％。

至於豐田汽車與索尼，則是東證指數上漲最大獻力者，分別上漲2.46％與2.05％。

東京證交所內所有33個產業分類都走高，其中，原物料與運輸業者扮演領漲角色。至於東證核心30中，漲幅最大者為第一三共，上漲2.59％，其次是豪雅。

同時，表現最差的為基恩斯與村田製作所，分別跌1.34％與0.36％。

(時報資訊)