全球似乎已從新冠疫情中走出來，因為全球需求訂單增加，日本工廠作業活動在3月份時，也加快腳步在成長。同時，3月製造業採購經理人指數（PMI），更是創下29個月以來新高。

根據日本3月au Jibun銀行製造業採購經理人指數（PMI）終值，從2月的51.4，經季節性調整後增為52.7。這不僅也比初值52要來得佳，同時，這是自2018年10月以來，數值最高的一個月。

另外在工廠產出方面，也是連兩個月上升。受訪日企紛紛表示，隨著新冠疫情漸式微，日本內需與全球訂單都在回溫中。但是，這次海外訂單成長速度卻低於2月份的，因為外部需求都集中在像是中國大陸與韓國等亞洲經濟體上。

參予製造此指數的民間調研機構IHS Markit指出，日企都有信心，並樂觀看待未來12個月的產出可望增加。還有三月開始的疫苗接種，隨著普及率增加，將有助疫情發展告一段落，復甦將更有希望。

本次調查也發現，因原物料成本上漲，製造業者也面臨成本增加問題。同時，這也是從2018年末後，首次出現現象。不過，有部分上游製造業者，順利將這些上漲成本，直接轉嫁給下游客戶。

(時報資訊)