大陸新浪微博之夜昨（2／28）在上海舉行，許多藝人盛裝打扮出席，但39歲女星張萌開心走完紅毯後，卻在隔天進醫院看骨科，且驚吐就診原因，直呼「姐的身材是拿命換的」，讓網友看傻眼。

張萌昨身穿一套草綠色大篷裙禮服亮相微博之夜，上半身的馬甲設計，勾勒出她的纖細蠻腰，下半身則是篷篷裙，搭配盤起長髮的造型，有種甜美公主又不失優雅的感覺。

張萌的大篷裙禮服上半身是馬甲設計，卻因此被勒得肋骨疼。（圖／翻攝自微博）

沒想到，張萌昨天才開心走完星光大道，1日就自己曬出活動截圖，同時還PO出醫院掛骨科的預約單號，寫下：「紅毯+收腰裙=骨科！？！」最後Hastag標記「姐的身材是拿命換的！」嚇到不少網友。

而張萌隨後即在評論區留言謝謝大家的關心，表示自己無大礙，並解釋整起事件原因：「衣服到的時候，尺寸有點兒小，但沒時間改了，衣服沒問題是我太胖了！」最後還呼籲大家愛美的同時一定要注意健康。

張萌曬出去骨科掛號的單據。（圖／翻攝自微博）

張萌為了塞進禮服而去掛號骨科的事一曝光，有粉絲關心道「那是怎麼了？勒到了？」、「為了美太拼啦」、「雖然真的很美 但是姐姐要注意身體」、「女明星真的是太難了」，還有人以為她為了穿下這裙子而取了根骨頭出來，甚至感嘆為此動刀做手術不值得，讓張萌趕緊跳出回覆「誤會了」，並說明「是被勒的肋骨那裡有點兒疼，去看一看」，意外引發熱烈討論。

(中時新聞網)